Polizeieinsatz an Schule in Magdeburg: Amokdrohung an Regine Hildebrandt

Magdeburg - Zahlreiche Polizeieinsatzkräfte sind aktuell (Donnerstag, 7. März 2024, 12.30 Uhr) an der Integrierten Gesamtschule Regine Hildebrandt an der Pablo-Neruda-Straße im Norden Magdeburgs im Einsatz.

Hintergrund soll ein angedrohter Amoklauf sein. Nach bisherigen Informationen der Redaktion soll im Sekretariat der Schule eine Mail mit der Drohung eingegangen sein. Aktuell gibt es lediglich die Drohung.

Ein Sprecher informierte: „Gegenwärtig gibt es keine verifizierten Anhaltspunkte dafür, dass eine konkrete Gefahrenlage vorliegt. Gleichwohl dauern die polizeilichen Maßnahmen derzeit an und werden nach gegenwärtigem Stand auch bis in die Nachmittagsstunden fortgeführt werden. Die Polizei steht in engem Austausch mit der verantwortlichen Schulleitung, um etwaige Beeinträchtigungen für Schüler und Lehrpersonal so gering wie möglich zu halten.“

Kinder werden gebeten, keine Nachrichten zu schreiben

Mittlerweile sind viele Eltern zur Schule gekommen. Der Bereich ist allerdings weiter weiträumig abgesperrt. Polizeikräfte informierten die Eltern, dass die Kinder in den Klassenräumen sind und von den Lehrern betreut werden.

Es gehe den Kindern gut. Sie würden aber erst aus der Schule gelassen, wenn hundertprozentig sicher sei, dass keine Gefahr ausgeht, hieß es.

Derzeit sind Polizisten im Gebäude unterwegs und kontrollieren sämtliche Räume. Zudem seien die Kinder dazu angehalten, keine Nachrichten zu verschicken, weswegen manche Eltern ihre Kinder aktuell nicht erreichen können. Es gehe den Kindern aber gut, so die Polizei vor Ort.

Falschmeldungen über bewaffnete Personen auf dem Schulgelände

Laut Polizei kursieren derzeit Falschmeldungen über Personen mit waffenähnlichen Gegenständen auf dem Schulgelände.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Meldungen falsch sind. Es gebe immer noch keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdungslage. Die Polizei ist weiterhin vorsorglich vor Ort, um Schutz zu gewährleisten. Die Ermittlungen zur unspezifizierten Drohung dauern an.

Es wird nachberichtet.