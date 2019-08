Nach den Ereignissen am Hasselbachplatz in Magdeburg wurden nun mehrere Shishabars der Stadt kontrolliert.

Magdeburg l Zu einer großangelegten Kontrollaktion ist es am Donnerstagabend (29. August) in Magdeburg gekommen. Gegen 21 Uhr hatten Einsatzkräfte von Ordnungsamt und Zoll acht Shisha-Bars im Stadtgebiet kontrolliert.

Unterstützt wurden sie dabei von schwer bewaffneten Polizeikräften. Die Landeshauptstadt reagiert mit dieser gemeinsamen Einsatzmaßnahme auf die jüngsten Geschehnisse am Hasselbachplatz. In der vergangenen Woche war es zu einer Schießerei vor einer Shisha-Bar gekommen. "Wir haben uns aus aktuellem Anlass entschieden, alle Shisha-Bars in Magdeburg zu kontrollieren", erklärte am Abend Holger Harnisch vom Ordnungsamt Magdeburg.

Dies sei unter dem Aspekt des Gewerbe- und Ordnungsrechts geschehen. Man wolle sich einen Überblick über die Gesamtsituation verschaffen. Dabei gehe es auch um den Jugendschutz sowie das Thema

Geldspielgeräte. Während dem Ordnungsamt noch keine Erkenntnisse über mögliche Verstöße vorlagen, konnte Annika Wieblitz vom Zoll einen Erfolg vermelden. "Wir haben drei Kilogramm an unversteuertem Shisha-Tabak sicherstellen können." Das sei für Sachsen-Anhalt ein außergewöhnlich großer Fund. "Wir werden gegen den Betreiber der Lokalität nun ein Ermittlungsverfahren eröffnen.

Weitere Ergebnisse wollen Polizei und Ordnungsamt am Freitag veröffentlichen. Nach unbestätigten Informationen sollen auch Betäubungsmittel gefunden worden sein.