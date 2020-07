Nach einem Beißvorfall mit einem Hund in Magdeburg ermittelt die Polizei.

Magdeburg l Nach einem Beißvorfall mit einem Hund am Salbker See in Magdeburg sucht die Polizei nun Zeugen zur Aufklärung. Nach Polizeiangaben war am Sonntag, 5. Juli 2020, gegen 13.40 Uhr eine 43-jährige Magdeburgerin mehrmals durch einen nicht angeleinten Hund gebissen und dadurch leicht verletzt worden.

Die 43-jährige Geschädigte befand sich auf dem Elbweg auf Höhe des Salbker Sees zusammen mit ihrem Partner und ihren zwei Hunden, als ihnen ein nicht angeleinter Hund entgegen kam. Der fremde Hund, augenscheinlich ein Mastiff, griff unvermittelt einen der beiden Hunde der 43-Jährigen mit einem Biss in den Hals an. Die 43-jährige Magdeburgerin ging dazwischen und wurde ebenfalls durch einen Biss in die Hand und in den Oberschenkel verletzt und musste ins Krankenhaus.

Laut Polizei wurden Ermittlungen gegenüber dem Hundehalter des nicht angeleinten Hundes aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0391/5463292 bei der Polizei zu melden zu melden.