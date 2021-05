Polizeilicher Staatsschutz ermittelt zu Vorfällen um Pfingsten in Magdeburg

Magdeburg - Bei drei Vorfällen, die sich um das Pfingstwochenende in Magdeburg zugetragen haben, hat das Sachgebiet „Polizeilicher Staatsschutz“ des Revierkriminaldienstes des Polizeireviers Magdeburg die Ermittlungen aufgenommen. Im Einzelnen: In der Nacht von Freitag auf Samstag vor Pfingsten hatten unbekannte Täter eine Glasfront am Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Olaf Meister (Bündnis 90/Die Grünen) in der Straße „Alt Salbke“ eingeworfen, die Volksstimme berichtete. Nur ein paar Stunden später am Samstagabend hatten Unbekannte ein Regal vor dem Libertären Zentrum in Salbke, gut einen Kilometer vom Wahlkreisbüro entfernt, in Brand gesetzt. Schließlich war am frühen Montagmorgen an der Grünstraße (Neue Neustadt) ein brennendes Auto entdeckt worden, auf dessen Beifahrertür ein Hakenkreuz aufgesprüht war.

„Aktuell wird bei dem PKW-Brand in der Grünstraße von einer politisch motivierten Tat ausgegangen“, informiert Polizeisprecherin Tracy Bertram vom Polizeirevier Magdeburg auf Volksstimme-Nachfrage. Bei den anderen Fällen werde dies noch geprüft. Da die Kriminalpolizei in allen drei Fällen noch im vollen Umfang ermittelt, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über die jüngsten Ermittlungserfolge berichtet werden. Auf Anfrage stellte die Polizeisprecherin aber heraus, dass die Ermittler aktuell nicht davon ausgehen würden, dass die geschilderten Brand-Fälle in einem Tatzusammenhang stehen. Ausgeschlossen werde dieser Ansatz bei den Ermittlungen aber nicht.

Als eine Reaktion auf die Vorfälle um das Pfingstwochenende zog am Mittwochabend ein Demonstrationszug unter dem Motto „Rechtem Terror entgegentreten. Solidarität mit den Betroffenen“ durch Stadtfeld-Ost. Dabei waren Sprechchöre wie „Alle zusammen gegen den Faschismus“, „Magdeburg nazifrei“ oder „Hoch die internationale Solidarität“ zu hören.