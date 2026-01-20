Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehören auch Nicole und Michael Schneider. Sie führen den Gnadenhof Katzeninsel nach dem Tod des Gründers fort.

Preis für Ehrenamtliche: Die Retter des Gnadenhofs für Tiere

Nicole und Michael Schneider vom Gnadenhof Katzeninsel wurden zu den Magdeburgern des Jahres 2025 gewählt. Volksstimme-Redakteur Stefan Harter (links) hielt die von Lokalchef Rainer Schweingel verfasste Laudatio.

Magdeburg. - Zu Magdeburgern des Jahres 2025 gewählt wurden auch Nicole und Michael Schneider vom Gnadenhof Katzeninsel. „Ich wähle Nicole und Michael Schneider, die sich um bedürftige Tiere kümmern, welche sonst niemand mehr haben möchte. Ich habe großen Respekt und Wertschätzung für diese Menschen...toll“