Redakteurin Sabine Lindenau (links) hielt die Laudatio für Zahide Adigüzel (r.) und Michelle Strobel, die krankheitsbedingt nicht bei de Gala sein konnte. Sie wurden von den Volksstimme-Lesern als Magdeburger des Jahres 2025 geehrt.

Foto: Viktoria Kühne