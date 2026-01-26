weather schneeschauer
Magdeburger des Jahres 2025 Preis für Ehrenamtliche: Junge Frauen werden zu Ferien-Macherinnen

Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehören auch Michelle Strobel und Zahide Adigüzel. Sie haben ukrainische Ferienkinder betreut.

Von Sabine Lindenau 26.01.2026, 06:40
Redakteurin Sabine Lindenau (links) hielt die Laudatio für Zahide Adigüzel (r.) und Michelle Strobel, die krankheitsbedingt nicht bei de Gala sein konnte. Sie wurden von den Volksstimme-Lesern als Magdeburger des Jahres 2025 geehrt. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Zu den Magdeburgern des Jahres 2025 haben die Volksstimme-Leser auch Michelle Strobel und Zahide Adigüzel gewählt. Sie betreuten in einer Ferienfreizeit am Barleber See ukrainische Kinder und Jugendliche.