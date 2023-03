Das Puppentheater Magdeburg möchte in der laufenden Spielzeit gezielt gehörlose Menschen ansprechen. Eine Inszenierung kommt gar gänzlich ohne Lautsprache aus.

Magdeburg - Das Puppentheater möchte in dieser Spielzeit gezielt auch gehörlose Menschen einladen. Am 30. März wird das Stück „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ wiederaufgenommen – und speziell Gehörlose sollen sich dazu willkommen fühlen. Es feierte in der vergangenen Spielzeit Premiere und kommt gänzlich ohne Lautsprache aus, berichtet Dramaturgin Sofie Neu. Immer mehr müssten sich auch Theater und Puppentheater fragen, wen sie mit ihren Vorstellungen erreichen können und wollen, sagt sie vor dem Hintergrund der Barrierefreiheit.