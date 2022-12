Qualm im neuen Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof

Die Einfahrt in die Tunnelröhre am Magdeburger Hauptbahnhof auf der Innenstadtseite ist mit Qualm gefüllt. Die Sicht beträgt hier zurzeit nur noch wenige Meter.

Magdeburg - Wenn in einem Tunnel ein Feuer ausbricht, dann handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine brenzliche Situation: Das Feuerwehr lässt den Sauerstoff in der Luft knapp werden, ungünstige Luftströmungen können den Brand weiter beschleunigen, und für Einsatzkräfte ist der Platz zum Retten und Löschen begrenzt. Vor diesem Hintergrund und nach einer Reihe von verheerenden Unfällen in den vergangenen Jahren wird rund um die Sicherheit auch für den neuen Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof ein erheblicher Aufwand betrieben. Nun also hier die Probe aufs Exempel: Dichter Qualm füllt dieser Tage immer wieder den Tunnel, die Sicht beträgt nur wenige Meter. Eine ernsthafte Gefahr besteht aber nicht.