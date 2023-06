Unfälle mit Radfahrern in Magdeburg Radfahrer auf falscher Seite: Wer haftet, wenn es kracht?

Ein Fahrradfahrer ist verkehrswidrig auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs. Es kracht an einer Kreuzung. Ermittelt wird gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. So geschehen vor wenigen Tagen in Magdeburg. Hat der Geisterradler keine Konsequenzen zu befürchten?