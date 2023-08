Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Um eine Lücke im Magdeburger Radverkehrsnetz zu schließen, haben die Grünen im Stadtrat beantragt, die Seumestraße in der südlichen Innenstadt als Einbahnstraße auszuweisen. Künftig sollte die Durchfahrt für Autos nur noch in Richtung Sternstraße möglich sein. Für Radfahrer würde es einen Radstreifen in die Gegenrichtung geben. Der Autoverkehr in Richtung Stadtpark würde über die verlängerte Sternstraße und die Harnackstraße geleitet werden – so zumindest die Theorie.