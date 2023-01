Radtour: Auf dem Drahtesel durch die Magdeburger Lichterwelt

Mit dem Fahrrad gibt es in Magdeburg viel zu entdecken. Hier eine Tour über 26 Kilometer durch die Lichterwelt.

Magdeburg - Zugegeben: Der Winter bietet nur selten das richtige Radfahrwetter. Das spüren die Magdeburger schon, wenn sie die Nase vor die Tür strecken. Wer es dennoch wagt und sich passend kleidet und über ein gut beleuchtetes Fahrrad verfügt, kann in diesen Tagen aber einen Ausflug unternehmen, der in den warmen Monaten nicht möglich ist: Die Magdeburger Lichterwelt erstrahlt nämlich nur ab November. Ab Mitte Januar sollen die Elemente nach und nach abgebaut werden. Es bleiben also nur wenige Tage.