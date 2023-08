Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jetze jehts jen Jommern – Jetzt geht es gen Gommern: Durch Magdeburg hindurch geht es auf dieser Tour ostwärts durch die Innenstadt. Passiert wird die Leiterstraße, die attraktiv zwar aber zu nahe am Start für eine Pause ist. Weiter zum Strombrückenzug, der als Großbaustelle immer einen Zwischenstopp lohnt: Was gibt es Neues, was wurde zuletzt fertig? Fertig ist inzwischen die Einmündung des Kanonenbahn-Radwegs, so dass nicht wie vor einem Jahr noch Umleitungen notwendig sind. Lesen Sie auch:Eine Übersicht der Radtouren in und um Magdeburg.