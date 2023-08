Eine Runde von Magdeburg in den Südosten und in den Salzlandkreis bietet die heutige Radtour. Auch Schönebeck ist Station – feiert die Elbestadt doch Stadtjubiläum.

Blick über den Markt in Schönebeck mit Marktbrunnen und Salzturm. Die Elbestadt feiert dieses Wochenende ihre Ersterwähnung vor 800 Jahren. Von heute bis Sonntag wird den Besuchern Programm unter freiem Himmel geboten.

Magdeburg/Schönebeck - Start ist wie bei den anderen Touren der Bahnhof von Buckau. Dieses Mal geht’s aber ostwärts, über Fähre oder Sternbrücke in den Stadtpark. Durch das Grün auf der Magdeburger Elbinsel geht es in Richtung Cracau weiter. Wichtig: Mit einem Umweg über die Anna-Ebert-Brücke kann man im Sattel bleiben. Wer die Alte Elbe aber über die Brücke am Wasserfall überqueren möchte, muss aufgrund von Bauarbeiten sei Rad derzeit schieben.