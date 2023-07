Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Tour in die Elbaue und ins Jerichower Land startet dieses Mal am Haltepunkt Herrenkrug. Die Strecke verläuft auf größtenteils gut ausgebauten Wegen und auf wenig befahrenen Landstraßen sowie auf den Stadtstraßen in Burg. Holprig ist es allein auf einem Abschnitt des Telegraphenradwegs, als dieser hinter dem hier auf der linken Seite liegenden Klärwerk nach links in Richtung Lostau auf eine gepflasterte Straße führt. Alternativ kann man auch auf der Strecke direkt am Deich in Richtung Lostau fahren. Hier einer Variante Tour als Datensatz bei Google-Maps.