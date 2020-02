Unbekannte Einbrecher haben in Magdeburg ein Einfamilienhaus durchsucht. Symbolfoto: Ricardo Reitmeyer/Shutterstock

Ein Eigenheim in Magdeburg-Ottersleben wurde zum Ziel von Einbrechern.

Magdeburg (vs) l Unbekannte haben in Magdeburg-Ottersleben eine Tür zu einem Eigenheim aufgebrochen und dann im Inneren sämtliche Räume durchwühlt. Die Tat ereignete sich am 10. Februar 2020 zwischen 16 und 19.40 Uhr.

Der Einsatz eines Fährtenspürhundes verlief negativ, teilte die Polizei mit. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Eine genaue Schadensauflistung war bislang noch nicht möglich.

