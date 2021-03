Die Idee, Tische und Stühle auf dem Rathausturmplatz aufzustellen, schlägt hohe Wellen im Internet und in der Kommunalpolitik.

Salzwedel l Stühle und Tische auf der Grünfläche des Rathausturmplatzes: eine Vorstellung, die manchen gefällt, anderen aber nicht. Und so entbrannte eine heiße Diskussion über Eis-Essen auf einer „Prestige-Fläche“. Biagio Guzzo, Betreiber des italienischen Eiscafés, brachte die Idee ins Spiel und trug sie an die Stadtverwaltung heran. Im Bauausschuss kam das Thema erstmals zur Sprache. Die Öffentlichkeit soll einbezogen werden hieß es.



Bürgermeisterin Sabine Blümel informierte über die Pläne. Demnach wolle der Eisdielen-Betreiber ein Podest in diesem Bereich installieren und darauf Tische und Stühle stellen, finanziert von ihm selbst. Der Stadt entstünden keine Kosten. Ein langfristiger Nutzungsvertrag soll dem Gastronomen wirtschaftliche Sicherheit bieten. Die Voraussetzungen dafür habe der Hauptausschuss schon 2011 geschaffen, indem er sich für eine Nutzung von 100 Quadratmetern des Platzes ausgesprochen hatte. Sie sehe das als eine Belebung der Innenstadt, hatte die Bürgermeisterin ins Feld geführt.



Die Salzwedeler Baumkuchen GmbH, die ein Café im Schwarzen Adler betreibt, hatte von dem Vorhaben, auf einer Teilfläche des Platzes Tische und Stühle aufzustellen, wieder Abstand genommen, erinnerte Blümel am Mittwoch im Finanzausschuss. Und was eine kostenlose Nutzung anbelange, verwies sie auf die Sondernutzungssatzung, die es allen Gastronomen der Stadt erlaube, vor ihren Geschäften Tische und Stühle aufzustellen, ohne dafür zu zahlen.



Keine Ungleichbehandlung

Im Finanzausschuss war das Thema aufgrund einer Debatte auf Facebook noch einmal aufs Tapet gekommen. Dort war unter anderem eine Ungleichbehandlung von Geschäftsleuten ins Feld geführt worden. So sei der Bäckerin, die in Salzwedel hundert Leute beschäftige und Steuern zahle, eine Nutzung versagt worden - gemeint ist die Baumkuchen GmbH, hatte Lutz Franke geschrieben. Der Eisdielenbetreiber entrichte hingegen seine Steuern in Niedersachsen.



Das will Biagio Guzzo so nicht stehen lassen. Er habe seit 2017 seinen Hauptwohnsitz in Klötze und zahle demnach seine Steuern dort. Falsche Tatsachen über ihn zu veröffentlichen, finde er nicht fair. „Ich bin eine transparente Person, man kann über alles mit mir reden“, sagt er. Inzwischen habe er sich mit Franke dazu ins Benehmen gesetzt. Was den Außenbereich für sein Café auf dem Rathausturmplatz anbelangt, sei er völlig offen. „Wenn es gewollt ist und genehmigt wird, mache ich es, wenn nicht eben nicht“, sagt er. Er fühle sich in der Region sehr wohl und könne auch mit Kritik umgehen, nicht aber nicht mit geschäftsschädigenden Unwahrheiten.



Bewirtung über die Straße

Als hinderlich wurde auf Facebook eine Bewirtung über die Neuperverstraße hinweg angesprochen. „Oder will man den Verkehr in der Innenstadt, vollkommen unterbinden, damit auch die letzten noch verbliebenen Geschäfte schließen?“, kritisierte Karsten Wiedemann die Pläne.



Der Erhalt der Grünfläche war einigen ebenfalls wichtig. Ihr Zustand ist schon länger Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten. Vorwürfen, sie werde zu wenig gemäht, widersprach Blümel im Ausschuss. Es sei im Gegenteil zu engagiert gepflegt worden, „weil die Bürger sich beschweren, der Rasen ist zu lang“. Das habe die Krokusse das Leben gekostet. „Die Wiese war nur im ersten Jahr wirklich schön“, sagte Blümel. Inzwischen sei die Fläche neu bepflanzt.



Wie es nun mit den Plänen für das Außengelände der Eisdiele auf dem Platz weitergeht, entscheiden die politischen Gremien, kündigte die Bürgermeisterin an.