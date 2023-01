In Magdeburg wurde ein mysteriöser Stein gefunden. Finder und Neu-Olvenstedts Stadtteilmanager Stefan Köder wollen Infos sammeln und einen Aufruf starten, um das Rätsel zu lösen.

Rätsel in Magdeburg: Was hat es mit dem Totenkopf-Stein auf sich?

Magdeburg - Woher kommt er? Wie lange liegt er schon in Magdeburg? Und was genau ist dort zu sehen? Diese Fragen stellt sich ein Magdeburger, der einen rätselhaften Stein fand oder besser: Den Bruchteil eines steinigen Gegenstandes. Es könnte sich um ein abgebrochenes Stück eines Grabsteins, einer Steintafel oder einer Steinmauer handeln, um nur einige Ideen zu äußern. Nun will er mit den wenigen Informationen und Fotos, die er hat, einen Aufruf starten.