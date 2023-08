Geheimnisvolles Metallteil Rätsel um mysteriöses Fundstück aus der Magdeburger Elbe ist gelöst

Das Rätsel um ein mysteriöses Fundstück, das stark verrostet am Ufer der Elbe in Magdeburg entdeckt worden war, konnte gelöst werden. Die Spur führt in die Vergangenheit.