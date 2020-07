Zwei Räuber sind nach einem Raubüberfall auf einen Spätshop in Magdeburg ohne Beute geflüchtet. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Magdeburg (vs) l Ohne Beute zog ein Räuber-Duo am Montagabend nach einem Überfall auf einen sogenannten Spätshop in der Leipziger Straße ab. Die beiden maskierten Tatverdächtigen hatten gegen 20 Uhr den Spätshop betreten. Einer der beiden bedrohte die anwesende 50-jährige Mitarbeiterin mit einem Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Da die 50-Jährige die beiden Täter anschrie, verließ das verdutzte Duo den Laden ohne Beute und flüchtete anschließend über die Raiffeisenstraße. Dabei nutzte ein Tatverdächtiger ein Fahrrad. Die Fahndungsmaßnahmen der informierten Polizei blieben zunächst ohne Erfolg. Bei den beiden maskierten Tätern soll es sich um zwei männliche dunkelhäutige Personen gehandelt haben, die ca. 180 cm groß und schwarz gekleidet waren.