Einweg-E-Zigaretten, sogenannte Vapes, sind immer häufiger im Alltag in Magdeburg zu entdecken, sogar auf Schulhöfen. Das kann zu Problemen führen, besonders in den kommenden Monaten.

Magdeburg - Die Zahlen sind eindeutig: Der Gesamtumsatz mit E-Zigaretten alleine in Deutschland wird für 2022 auf rund 575 Millionen Euro geschätzt, 40 Prozent mehr als 2021. Schätzungen zufolge geht die Steigerung auf verkaufte Wegwerfprodukte zurück. Die bunten, in vielen Geschmacksrichtungen an nahezu jedem Späti oder Supermarkt erhältlichen Vapes sind in aller Munde. Das kann für Magdeburg zum Problem werden.