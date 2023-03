Rund 22.000 Teile Elektroschrott sind von Jungen und Mädchen an neun Magdeburger Schulen gesammelt worden. In vier Wochen. Besonders erfolgreich war die Klasse 6a aus der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“.

Recycling in Magdeburg: Cracauer Schüler sammeln den meisten Elektroschrott

Insgesamt 5172 Teile Elektroschrott haben die Jungen und Mädchen der Klasse 6a der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ mit ihrer Klassenlehrerin Julia Ziems gesammelt. Sie sind damit die Gewinner beim ersten „E-Waste Race“ in Magdeburg.

Magdeburg - Der Sammeleifer der Klasse 6a an der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ in Cracau ist vorbildlich. In vier Wochen haben die Jungen und Mädchen mit ihrer Lehrerin Julia Ziems mehrere tausend Teile Elektroschrott einer nachhaltigen Wiederverwertung zugeführt.