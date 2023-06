Der Magdeburger Stadtrat hat Maßnahmen zur besseren Nutzung von Regenwasser beschlossen. Sie betreffen unter anderem Bauherren in der Stadt.

Regenwasser: Magdeburg will Schwammstadt werden

Regennasser Beton in der Magdeburger Innenstadt - hier versickert kaum Wasser, sondern fließt in die Kanalisation ab. Das Schwammstadt-Konzept soll für Änderung sorgen.

Magdeburg - Regenwasser soll künftig in Magdeburg weniger stark in die Kanalisation abfließen, sondern durch bauliche Veränderungen stärker aufgefangen und zur natürlichen Bewässerung zum Beispiel des Stadtgrüns verwendet werden. Das Konzept heißt Schwammstadt – also aufsaugende Stadt. Die Fraktion Grüne/future! machte sich im Stadtrat dafür stark - mit Teilerfolgen.