Geräte reparieren statt wegwerfen – das wird in Magdeburg immer gefragter. Die drei Repaircafés der Elbstadt erzählen, wie sie mit dem steigenden Andrang umgehen und welche Gesetze die Nachhaltigkeit aktuell erschweren.

Repaircafés in Magdeburg erleben großen Andrang

Magdeburg - Ein kaputter Toaster, ein fehlendes Teil an der Nähmaschine oder ein ganz altes Gerät, an dem zahlreiche Erinnerungen hängen. Bei den Magdeburger Repaircafés kommen die verschiedensten Geräte auf den Tisch, die eine kleine oder große Reparatur benötigen. Durch Inflation oder wachsendes Umweltbewusstsein könnte der Eindruck entstehen, dass die Nachfrage nach kostenloser Reparatur stark ansteigt – in dem ersten Reparaturcafé der Landeshauptstadt wird dieser Eindruck allerdings widerlegt.