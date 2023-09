In Magdeburg hatte Anfang August ein neues Restaurant eröffnet. Nur wenige Wochen später ist es wieder geschlossen. Bei der Suche nach Gründen spielt auch die Polizei eine Rolle.

In Magdeburg hat ein Restaurant kurz nach der Eröffnung bereits wieder geschlossen.

Magdeburg - Das war ein mehr als kurzes Intermezzo: Anfang August 2023 hatte in Magdeburg ein neues Restaurant eröffnet. Doch nur wenige Wochen später ist der Ofen offensichtlich schon wieder aus. An der Eingangstür hängt lediglich ein handgeschriebener Zettel: „Wegen Wasserschaden geschlossen“. Was ist geschehen? Die Volksstimme hat sich auf Spurensuche begeben.