Essen in Magdeburg: Gaststätte Zum Altmärker braucht dringend Hilfe

Das rustikale Lokal "Zum Altmärker" befindet sich seit den 90er Jahren in der Beimsstraße in Magdeburg-Stadtfeld. Welches Problem der Wirtin Annette Hoffmann mehr Sorgen macht als die gestiegenen Energiepreise.

Wirtin Annette Hoffmann (links) und ihre Aushilfe Luise Grahn (rechts) als Powerfrauen-Duo im Lokal "Zum Altmärker" in Magdeburg.

Magdeburg - Rustikales Holzmobiliar und schwarz-weiß Fotos zieren den Innenraum des Lokals "Zum Altmärker" in Magdeburg-Stadtfeld. Vielleicht etwas in die Jahre gekommen, liegt dennoch hier ein Duft von gemütlicher Tradition in der Luft, entstanden nach der politischen Wende.