Das Restaurant „Seeblick“ war 35 Jahre lang ein beliebter Treffpunkt im Magdeburger Stadtteil Neustädter See. Seit zwei Jahren ist es geschlossen. Was passiert mit dem leerstehenden Gebäude?

Restaurant in Magdeburg: So steht es um die Zukunft des „Seeblick“

Das Restaurant Seeblick am Neustädter See in Magdeburg ist seit gut zwei Jahren geschlossen.

Magdeburg - Es ist schon fast ein Running Gag in der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neustädter See in Magdeburg. Zum Ende der regelmäßigen Sitzungen stellt Anwohner Siegfried B. Kratz stets die Frage: Was wird aus dem Restaurant „Seeblick“? Und stets kann niemand der Anwesenden eine erschöpfende Auskunft geben.