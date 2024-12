Eine junge Frau bricht in Magdeburg zusammen. Trotz belebter Straße eilt keiner zu Hilfe - einzig drei MVB-Mitarbeiter und eine Unbekannte. Die ganze Geschichte.

Rettung in letzter Minute für junge Frau in Magdeburg

An MVB-Haltestelle

Magdeburg - Für eine junge Frau hätte ein Notfall schlimm ausgehen können. Doch engagierte Magdeburger übernahmen Verantwortung und halfen in letzter Minute. Was sich in Sudenburg vor Weihnachten ereignet hat.