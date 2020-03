Ein Schaf soll am Mittwoch in Magdeburg in die elbe gefallen sein. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa

Die Feuerwehr ist am Mittwochvormittag an der Magdeburger Elbe aktiv. Hier soll ein Schaf in den Fluss gefallen sein.

Magdeburg l Ungewöhnlicher Rettungseinsatz an der Magdeburger Elbe. Gegen 8.40 Uhr war am Mittwoch bei der Feuerwehr ein tierischer Notruf eingegangen. Mindestens ein Schaf soll in Höhe Wissenschaftshafen in die Elbe gefallen sein, wie die Leitstelle auf Volksstimme-Nachfrage bestätigte. Die Feuerwehr war gegen 9 Uhr noch im Einsatz und suchte das Tier. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Auch nicht, ob es sich um mehrere Schafe handelt.

