Wo früher eine Tabakwaren- und Zichorienpulverfabrik stand, werden jetzt neue Wohnungen gebaut. Ab wann die „Zichorienhöfe“ in Magdeburg bezugsfertig sein sollen.

Richtfest für 68 Wohnungen in Magdeburg

Die beiden Mehrfamilienhäuser schmiegen sich an ein Bestandsgebäude (Mitte) an.

Magdeburg - Der Stadtteil Sudenburg wächst. Aktuell entstehen neue Wohnbauten an der Halberstädter Straße sowie in der Bergstraße. Bei einem weiteren Projekt ist am Donnerstag (14. September) das Richtfest gefeiert worden.