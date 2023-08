Am Mittwoch (18. Januar 2023) passierte der Sondertransport Dresden. Der gesamte Verband mit einer Länge von 113 Metern durchfährt die Elbe von der tschechischen Grenze über Dresden bis nach Magdeburg. Am Freitag (20. Januar 2023) wird er in der Landeshauptstadt erwartet.

Magdeburg - Auf dem Weg von Tschechien in die Niederlande soll am Freitag (20. Januar 2023) ein 113 Meter langer Sondertransport eines Schiffsrumpfes auf der Elbe in Magdeburg ankommen. Auf seiner Route soll er die Landeshauptstadt passieren. Das ist auf der Stadtstrecke nicht ganz so einfach.