Die Dreisprachige Grundschule Magdeburg hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Für die Schüler gab es neben einer Riesentorte ein ganz besonderes Überraschungsgeschenk.

Riesentorte und eine große Überraschung für Magdeburgs bunteste Schule

Magdeburg. - Als die Dreisprachige Internationale Grundschule Magdeburg zum Schuljahresbeginn 2005 mit einer 1. Klasse startete, war es eine Premiere für ganz Deutschland. Nirgendwo gab es bis dahin eine andere Grundschule, an der Deutsch, Englisch und Französisch im Unterricht und Alltag gesprochen wurde. Das Konzept kommt an - bis heute.