Magdeburg - Nachdem das Wasser den ganzen Morgen und Vormittag schon ausgiebig in Regenform von oben gekommen war, kam es in einem Einkaufszentrum in der Magdeburger Innenstadt dann auch noch von unten. In einem Teil der Tiefgarage gingen am Nachmittag plötzlich die Lichter aus, die Tore zur Ausfahrt schlossen sich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.