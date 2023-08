In Magdeburg auf dem Domplatz werden zwei deutsche Chartstürmer erwartet. Roland Kaiser und Apache 207. Was Besucher wissen sollten.

Magdeburg - Magdeburg steht ein Super-Konzert-Wochenende auf dem Domplatz bevor. Am Sonnabend (12. August 2023) tritt Roland Kaiser auf. Am Sonntag (13. August 2023) folgt dann der Rapper Apache 207. Was Konzertbesucher dazu wissen sollten.