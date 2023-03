Magdeburg - Den 8. Juni 2013 werden die Rothenseer immer in Erinnerung behalten. An diesem Tag wurde der Magdeburger Stadtteil vom historischen Elbehochwasser überflutet. Vom August-Bebel-Damm ergossen sich die Wassermassen in die Hohenwarther Straße und flossen in Keller und Gärten. Und auch das Grundwasser drückte von unten in die Kellerräume.

