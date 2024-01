Magdeburg - Warum es das Hebewerk nicht auf die Unesco-Welterbe-Vorschlagsliste geschafft hat. Das Pretziener Wehr bei Schönebeck wurde dagegen als Kandidat für die engere Wahl potenzieller Weltkulturerbestätten aufgenommen.

Es war schönstes Wetter Mitte Mai 2021. Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) und der damalige Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) strahlten am Schiffshebewerk Rothensee mit der Sonne um die Wette. Vor versammelter Journalistenschar verkündete Robra stolz, dass die Landesregierung das „Meisterwerk menschlicher Baukunst“ für den Unesco-Weltkulturerbe-Titel vorschlagen wird.

Zwei Vorschläge darf jedes Bundesland für die deutsche Vorschlagsliste für den Unesco-Welterbetitel einbringen. Neben dem Schiffshebewerk war es noch das Pretziener Wehr, welches für Sachsen-Anhalt mit ins Rennen ging. Beide Bauwerke sollten die sechs bereits bestehenden Welterbestätten in Sachsen-Anhalt ergänzen. Im Dezember 2023 dann die Nachricht: Das Pretziener Wehr hat es auf die Vorschlagsliste geschafft. Vom Schiffshebewerk kein Wort.

Erfolgsaussichten geprüft

Magdeburgs Beigeordnete für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit, Sandra Yvonne Stieger, hat nun in einer Information für den Stadtrat über die Gründe informiert, warum es das Schiffshebewerk nicht auf die deutsche Vorschlagsliste geschafft hat. Demnach habe eine von den Kulturministerinnen und Kulturministern berufene und international besetzte Expertenkommission die Vorschläge der einzelnen Bundesländer auf Erfolgsaussichten im Bewerbungsverfahren geprüft. Insgesamt wurden 21 Anträge aus 13 Bundesländern geprüft. Bremen, das Saarland und Schleswig-Holstein hatten jeweils keinen Antrag eingereicht.

Und anhand eines von der Kommission erstellten 57-seitigen Abschlussberichts wurde empfohlen, das Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee nicht in die Vorschlagsliste mit aufzunehmen. „Begründet wurde dies unter anderem damit, dass es sich beim Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee lediglich um eine Variante und somit Nachfolger des Typus des Schiffshebewerks in Henrichenburg handle“, erläutert die Beigeordnete in der Information an den Stadtrat. Es bestehe „weder eine besondere innovative Konstruktionsform, noch ein wirklich einzigartiger technologischer Fortschritt oder eine andere universelle Besonderheit“.

Hebewerke bereits auf der Liste

Ein weiterer Grund für den Verzicht der Aufnahme sei gewesen, dass bereits ausreichend Schiffshebewerke auf der Welterbeliste vertreten seien. Als Beispiele wurden hier die Schiffshebewerke des Canal du Centre und Umgebung Louvière und Le Roeulx in Belgiengenannt, die bereits 1998 in die Unesco-Liste eingetragen worden sind.

Es wurde demnach nahegelegt, dass es, im Hinblick auf die belgischen Schiffshebewerke, zum Vorteil ist, die dazugehörigen Wasserstraßen mit einzubeziehen, sofern diese zum außergewöhnlichen universellen Wert beitragen können. Der Empfehlung ist die Kultusministerkonferenz in einer Sondersitzung im Dezember 2023 schließlich gefolgt und hat die deutsche Anmeldeliste für die Unesco-Liste des Kultur- und Naturerbes auf sieben Stätten – inklusive des Pretziener Wehrs – eingegrenzt.

Ob nochmals ein Vorschlags-Vorstoß für das Schiffshebewerk unternommen wird, ist offen.