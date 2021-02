Eine Straßenbahn wurde in Magdeburg mit Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer.

Magdeburg (vs) l Eine aufgrund der Witterung längerfristig abgestellte Straßenbahn wurde in den frühen Morgenstunden des 13. Februar 2021 im Bereich des Olvenstedter Platzes in Magdeburg mit einer Farbe besprüht. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellte die Polizei zwei junge Männer in der Nähe fest, die sich auffällig verhielten.

Da die Personenbeschreibung passte und szenetypische Utensilien im Hausflur eines der Täter aufgefunden und sichergestellt wurden, laufen derzeit die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen die beiden.