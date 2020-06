Beim Brand eines Mercedes ist in Magdeburg in der Nacht zum Montag ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden.

Magdeburg (vs) l Feuerwehreinsatz in der Flechtinger Straße in Magdeburg-Stadtfeld. In der Nacht zum Montag hatte ein Mercedes ML gebrannt. Das Feuer war nach Angaben der Magdeburger Feuerwehr im Innenraum des Fahrzeuges ausgebrochen.

Die Ursache ist bislang unklar. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf konnten den Brand zügig gelöscht. Das Übergreifen auf andere Autos sei damit verhindert worden, hieß es am Montag von der Feuerwehr. Im Einsatz war auch die Magdeburger Berufsfeuerwehr.

Ermittlungen aufgenommen

Am Mercedes entstand ein Brandschaden von etwa 3000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.