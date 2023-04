Gastronomie Saisonstart in der Strandbar Magdeburg: Das ist neu

Cocktails unter freiem Himmel genießen. Direkt am Wasser. Unter karibischen Strohschirmen. Und das alles in Magdeburg. In der Strandbar am Petriförder wird am Freitag, 14. April, die Saison eröffnet. Mit einigen Neuerungen.