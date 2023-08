Natur und Umwelt Salbker See in Magdeburg: Sorge um erneutes Fischsterben

Die Wasserqualität im Salbker See I in Magdeburg ist miserabel. In den vergangenen Jahren ist das Gewässer jeweils umgekippt. Ob es in diesem Jahr wieder zu einem massiven Fischsterben kommt, entscheidet sich wohl in den nächsten Tagen und Wochen.