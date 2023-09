Elbe und Freizeit Salbker Seen in Magdeburg: Erster Entwurf für Entwicklung zum Naherholungsgebiet liegt vor

Die Wasserqualität im Salbker See I in Magdeburg ist miserabel. Mit einem Anschluss an die Elbe soll die Situation verbessert werden. Darauf aufbauend könnte ein Naherholungsgebiet für die Anwohner entstehen. Es gibt einen ersten Entwurf. Bürger können noch Wünsche einbringen.