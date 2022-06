Sängerin Tabea Wollner feiert Finissage ihrer Ausstellung in der Feuerwache Magdeburg

Die Ausstellung mit Bildern der Sängerin Tabea Wollner aus der Corona-Zeit in der Feuerwache Sudenburg endet.

Magdeburg - Mit etwas Wehmut blickt Tabea Wollner auf ihre Ausstellung in der Feuerwache in Sudenburg zurück. Denn zunächst durch Corona und später durch die Umbauarbeiten in der Feuerwache konnten nicht sehr viele Menschen die Ausstellung besichtigen – zumindest war der Zugang erschwert. Umso mehr freut sie sich, dass sie trotzdem immer wieder Bilder nachhängen musste, weil sich Käufer fanden.