Ein Teil der Skulpturen und Installationen im Magdeburger Elbauenpark wurden erneuert, andere sind verschwunden, dritten macht Vandalismus zu schaffen. Ein Überblick.

Rechts im Bild ist ein Vandalismusschaden im Elbauenpark Magdeburg zu erkennen.

Magdeburg. - Der Magdeburger Elbauenpark ist mit fast einer halben Million Besuchern pro Jahr eines der wichtigsten Freizeitziele für die Bewohner der Landeshauptstadt und ihre Gäste. Markant ist für ihn die Kombination aus Sport, Spiel und Bühnenprogramm mit Gastronomie – und einer ebenso weitläufigen wie inspirierenden Kunst. So war er jedenfalls 1999 angelegt. Doch was ist aus diesem Ansatz geworden? Warum wird Kunst im Park demontiert?