2018 wurden die Schienen u. a. im Bereich kurz vor dem Adelheidring in Magdeburg ausgetauscht. Jetzt kommt ein weiteres Stück in Stadtfeld dran. Archivfoto: Stefan Harter

Erneut Gleisbauarbeiten in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg. Sind diese beendet, ist die Strecke vorerst fertig.

Magdeburg l In den vergangenen Jahren mussten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) immer wieder ran an die Gleise auf der Großen Diesdorfer Straße. Der Grund war stets der gleiche: Die Schienen haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen ausgetauscht werden. Nachdem fast der gesamte Abschnitt zwischen Adelheidring und Europaring in mehreren Etappen repariert wurde, ist nun ein vorläufiges Ende in Sicht.

Denn mit dem am 1. April 2019 beginnenden Gleistausch zwischen Europaring und Pestalozzistraße (Dauer circa zwei Wochen) sowie dem direkt im Anschluss geplanten Bereich zwischen Liebermannstraße und Europastraße (stadteinwärts) sind die MVB mit ihren Instandsetzungsarbeiten auf der Strecke erst einmal durch, wie Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Nachfrage erklärt.

Grundhafter Ausbau erst 2022

Der sich derzeit erst in Planung befindliche grundhafte Ausbau der gesamten Großen Diesdorfer Straße zwischen Adelheidring und Hannoverscher Straße beginnt nach aktuellem Stand frühestens 2022. Bis dahin könne es allerdings sein, dass doch noch die ein oder andere Reparatur dazukommt, wie er einräumt.

Vorerst liegt das Augenmerk der Gleisbauer aber in diesem Jahr auf anderen sanierungsbedürftigen Strecken, wie er weiter ankündigt. So werden auf der Lübecker Straße gleich zwei größere Abschnitte in Angriff genommen. „Die komplette Strecke zwischen Bebertaler Straße und Klosterwuhne sowie zwischen Kastanienstraße und Nicolaiplatz sollen in den kommenden Monaten saniert werden“, sagt er.

Gleisbau in den Nachtstunden

Diese Arbeiten sollen – wie auch jene auf der Großen Diesdorfer Straße in der kommenden Woche – in den Nachtstunden durchgeführt werden. „Wir hoffen auf das Verständnis der Anwohner“, sagt Stein.

Außerdem steht in diesem Jahr die Sanierung der Gleise im Nordabschnitt des Breiten Wegs auf der Agenda. Nachdem das Planfeststellungsverfahren beendet ist, „werden wir in den Sommerferien dort beginnen“, blickt der MVB-Sprecher voraus.

Schwellentausch in Magdeburg-Salbke

Viel näher liegen Bauarbeiten in Salbke, wo ebenfalls bereits in der nächsten Woche zwischen Blumenstraße und Unterhorstweg Schwellen ausgetauscht werden.