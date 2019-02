Mehr als 100 Schüler sind am Dienstag vom Schulstandort Freie Straße zum Ausweichobjekt an der Agnetenstraße in Magdeburg aufgebrochen. Foto: Marco Papritz

Die Evangelische Sekundarschule an der Freien Straße in Magdeburg wird saniert und zieht so lange ins Stiftungsgymnasium um.

Magdeburg l Knapp sechs Kilometer liegen beide Schulen in Magdeburg auseinander, künftig teilen sie sich Schulhof, Sport- und Fachräume. Die Sekundarschule in Trägerschaft der Evangelischen Johannes-Schulstiftung bezieht zwei Etagen des Internationalen Stiftungsgymnasiums, das von der Evangelischen Jugendhilfe St. Johannis Bernburg im Schuljahr 2018/19 eröffnet wurde. Aktuell lernen hier drei fünfte Klassen. „Uns ist mit viel Offenheit begegnet worden“, so Ferdinand Kiderlen, Schulleiter des „Untermieters“.

Ab dem 18. Februar 2019, dem ersten Tag nach den Winterferien, steuern die 170 Sekundarschüler die Agnetenstraße an, besuchen für zwei Jahre das Gymnasium. Während dieser Zeit ist geplant, den 1986 eröffneten Schulbau an der Freien Straße zu modernisieren und umzubauen. Mit einem umfangreichen Arbeitskatalog sollen die Bedingungen für den Schulbetrieb wesentlich verbessert werden, so das Ziel.

Schule bekommt Aufzug

So ist unter anderem geplant, die Fenster auszutauschen, Fassade und Dach zu dämmen, Heizung, Elektroleitungen und Lüftung zu erneuern, Fachkabinette auszustatten und einen Aufzug zu integrieren. Außerdem steht der Rückbau der obersten Etage in beiden Gebäudeflügeln an. „Dennoch möchten wir in den kommenden Jahren weiter wachsen, beschulen im kommenden Schuljahr zwei fünfte und sechste Klassen“, so Kiderlen.

Der für die anvisierte Zweizügigkeit benötigte Platz wird dadurch geschaffen, indem der Kellerbereich freigelegt und der Schulhof buchstäblich tiefergelegt wird. Möglich wird dies mit Hilfe von Fördergeldern. Über das Programm „Stark III“ für die energetische und allgemeine Sanierung von Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen fließen etwas mehr als zwei Millionen Euro. Dies entspricht 40 Prozent der Gesamtsumme.

Aufwertung von Buckau

Die Aufwertung und der Umbau betten sich ein in das Vorhaben der Stadt Magdeburg, das Gebiet der sogenannten Buckauer Insel (Bereich zwischen Warschauer Straße, Dodendorfer Straße und Freie Straße) aufzuwerten. Dafür ist es als Sanierungsgebiet ausgewiesen worden, um Immobilienbesitzern und Investoren Anreize zu schaffen, Häuser zu sanieren und wieder mit Leben zu füllen.

In direkter Nachbarschaft der Schule etwa werden in der früheren Poliklinik des Schwermaschinenbaukombinats „Ernst Thälmann“ (Sket) Eigentumswohnungen entwickelt. In der Sudenburger Straße finden bereits erste Bautätigkeiten in Altbauten statt, die saniert werden.