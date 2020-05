Der Rasenplatz der Sportanlage des FSV Fermersleben ist von einem Pilz befallen.

Magdeburg l Seit September 2019 laufen die Bauarbeiten auf dem Sportkomplex des Fermersleber Sportvereins in Magdeburg. Zunächst wurden in die Jahre gekommene Sanitärgebäude nahe der Kegelhalle abgerissen. Bagger sind derzeit an der alten Gaststätte im Einsatz. Sorgen bereiten dem knapp 1000 Mitglieder zählende Verein die Fußballplätze.

Während der Kunstrasenplatz seit längerem als Sanierungsfall gilt, muss auch am Rasenplatz Hand angelegt werden. „Es ist festgestellt worden, dass das Gelände von einem Pilz befallen ist“, stellt der Ehrenvorsitzende Gebhardt Georg Hammes klar. Der Pilz zeigt sich mehrfach in Form von runden Kreisen auf dem Geläuf. Der Platz ist gesperrt und muss bis zu einer Tiefe von etwa 60 Zentimetern abgetragen werden. Offen ist, wann dies geschieht.

Bis vor kurzem hätte das bedeutet, dass der FSV 1895 keinen bespielbaren Platz zur Verfügung gehabt hätte, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Es fehlte das Okay vom Land Sachsen-Anhalt für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn für die Frischzellenkur für den Kunstrasenplatz. Die soll nämlich mit Fördergeldern erfolgen. Hammes: „Das hat sich dann zum Glück doch kurzfristig geklärt, wir haben grünes Licht.“

Durch den Pilzbefund werden die Kegler in den Wartestand geschickt. „Solange die Finanzierung und der Zeitplan der Maßnahmen für den Rasenplatz nicht geklärt sind, kann die Kegelhalle nicht ausgebaut werden. Das wird wohl ein bis zwei Jahre dauern“, sagt Hammes. Das heißt auch, dass die Kegler des ESV Lok nicht wie geplant von der Lingnerstraße in den Süden der Stadt umziehen. Sie sahen diese Festlegung der Stadt ohnehin kritisch – die Verwaltung hatte sich geweigert, die bei der Flut 2013 beschädigte Halle wieder aufzubauen und die Pacht des Vereins zu verlängern. Der Vertrag mit der Stadt läuft bis 2025.

Zurück zum FSV: Hier wundert man sich, dass die alten Sanitäranlagen abgerissen wurden, noch bevor die neuen errichtet sind. „Unsere Fußballer nutzen Container, für Kinder gibt es nicht genügend Platz zum Umziehen und Duschen“, so Hammes. Derzeit fällt dies nicht ins Gewicht: Durch die Corona-Pandemie ruht der Trainingsbetrieb im Verein. „Aber wenn es wieder losgeht, wird es problematisch, das zu vermitteln.“