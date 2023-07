Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Wichtige Info! Diese Filiale bleibt vorübergehend geschlossen.“ Dieser Zettel hängt derzeit an der verschlossenen Glastür einer Woolworth-Filiale in Magdeburg. Immer wieder bleiben Menschen stehen und schauen durch die Scheiben. Wie lange denn „vorübergehend“ ist, will eine Volksstimme-Leserin am Redaktionstelefon wissen.