Das Unwetter hat in Sachsen-Anhalt und Magdeburg offenbar heftige Schäden angerichtet. Unter anderem kam es zu einer Schlammlawine in Blankenburg im Harz, es wurden Bäume in der Landeshauptstadt entwurzelt und Raubtier-Gehege zerstört. Der Zoo Magdeburg bleibt deshalb am Freitag geschlossen.

Magdeburg/Blankenburg/Schönebeck (vs) - Das massive Unwetter hat am Donnerstagabend heftige Schäden auch in der Landeshauptstadt Magdeburg angerichtet. Vor allem im Norden der Stadt wurden Lkw verweht, die Stadtteile Buckau und Neustadt sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Außerdem sind zahlreiche Straßen in Magdeburg und die Autobahn A14 zwischen Halle und Magdeburg bei Schönebeck stark verschmutzt. Im Harz ist es auf der L85 bei Blankenburg außerdem zu einer Schlammlawine gekommen. In Doch auch die Unterkünfte von Tieren hat es nach ersten Erkenntnissen getroffen. Dies geht unter anderem aus einer Meldung des Zoos hervor.

Lesen Sie auch: Überflutete Straßen und Gewitter sorgen für unruhige Nacht

Demnach hat das Unwetter zahlreiche Bäume in der Anlage entwurzelt. Auch Tier-Gehege sind offenbar zerstört worden. Betroffen seien unter anderem die Tiger und Schneeleoparden.

Bäume hat es im Magdeburger Zoo entwurzelt. Screenshot: Zoo Magdeburg auf Facebook/23.6.2023/5 Uhr

"Um uns ein vollständiges Bild machen zu können, schließen wir morgen den Zoo. Es kann sein, dass wir sogar noch weitere Tage den Zoo ohne Publikum weiter beräumen müssen", so das Social-Media-Team des Zoos. "Die Sicherheit unserer Gäste geht in jedem Fall vor. Wir hoffen auf Ihr Verständnis."

Menschen und Tiere seien nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen.