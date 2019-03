Die Getec-Arena Magdeburg ist in Folge des Sturms von der Feuerwehr gesperrt worden. Die "Beat it"-Show wurde bereits abgesagt.

Magdeburg (wo/twu) l An der Getec-Arena wurde durch den Sturm ein Großteil des mittleren Daches abgedeckt. Teile der Dämmung, die sich unter der Dachhaut befanden, wurden auf die angrenzende Friedrich-Ebert-Straße geweht. Die Straße wurde voll gesperrt. In der Etage unter dem Dach fingen Mitarbeiter einströmendes Regenwasser mit Eimern auf.

Durch die schwere Beschädigung musste die Michael-Jackson-Revival Show "Beat it!" für Montagabend abgesagt werden. Dies teilte der Veranstalter am Montagnachmittag mit. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und einen Ersatztermin will der Veranstalter im Laufe der Woche mitteilen.