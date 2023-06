Musik in Magdeburg Schallplatten: Raritäten im fahrenden Plattenladen

Mehrmals totgesagt und spätestens Ende der 1980er Jahre von der CD zu Grabe getragen, erlebt die gute alle Schallplatte ein Revival. Auch in Magdeburg gibt es viele Anhänger, was lange Warteschlangen am Vinyl-Bus untermauerten.