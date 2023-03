Stolpersteine in Magdeburg Schicksale von einstigen Mitbürgern sollen nicht in Vergessenheit geraten

Stolpersteine erinnern an die tragischen Schicksale von ehemaligen Anwohnern in Magdeburg-Sudenburg. An ihre Lebensgeschichte wird auch mit Gedenkblättern erinnert, die in Ordnern abliegen. Doch hier ist eine Aktualisierung notwendig.